Во Владимире по поручению Мурашко вдвое увеличили количество бригад скорой помощи

ВЛАДИМИР, 11 ноября. /ТАСС/. Власти выполнили поручение министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко об увеличении количества бригад скорой помощи во Владимире. Теперь на смену выходят не 15, а 30 машин. Об этом в четверг в ходе брифинга сообщил журналистам глава департамента здравоохранения Владимирской области Константин Баранов.

В ходе рабочей поездки во Владимирскую область глава Минздрава Михаил Мурашко 30 октября поручил властям региона увеличить количество бригад владимирской станции скорой помощи с 15 до 25.

"Население Владимира - примерно 360 тыс. человек, у нас работало 15 бригад. <...> благодаря помощи городских властей были выделены водители; благодаря помощи наших медколледжей были выделены студенты средних курсов и выпускники; благодаря районам были выделены машины, которые не задействованы в работе - мы увеличили число бригад до 30",- отметил глава департамента.

Он также уточнил, что в ближайшие дни в распоряжение медиков поступят девять новых машин скорой помощи.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 66 368 случаев заболевания, в том числе 329 за последние сутки. Выздоровели 53 103 человека, 2 313 умерли. Первый этап вакцинации прошли 414 429 жителей, второй - 401 800. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,5%.