В Думе пока не получили предложения Роскомнадзора о запрете мата в онлайн-кинотеатрах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рассмотрит вопрос о введении запрета на использование ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах после того, как Роскомнадзор представит свои предложения по этой теме, пока никаких предложений не поступало. Об этом сообщил журналистам в четверг глава комитета Александр Хинштейн.

Ранее СМИ со ссылкой на Хинштейна сообщили, что Роскомнадзор предлагает запретить ненормативную лексику в онлайн-кинотеатрах.

"Мы договорились на заседании общественного совета Роскомнадзора две недели тому назад, что коллеги представят нам свои предложения, а дальше уже от них мы будем отталкиваться - или брать их за основу, или предлагать свои варианты. Пока эти предложения нам еще не поступили", - сказал политик.

Ранее в Роскомнадзоре ТАСС напомнили, что сейчас, согласно ч. 1 ст. 10.5 федерального закона № 149-ФЗ, владелец аудиовизуального сервиса (АВС) обязан соблюдать требования законодательства РФ, в частности не допускать распространение материалов, содержащих нецензурную брань.

"В случае выявления фактов распространения таких материалов Роскомнадзор направляет владельцу АВС требование о принятии мер по соблюдению законодательства РФ", - отметили в пресс-службе. За нарушение требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для должностных лиц от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Между тем ассоциация "Интернет-видео", объединяющая крупнейшие онлайн-кинотеатры РФ, попросила разрешить использование ненормативной лексики в платном видеоконтенте для зрителей 18 лет и старше строго на площадках АВС.

Как сообщил ранее ТАСС глава ассоциации Алексей Бырдин, предлагается "заменить запрет на ряд условий распространения материалов с нецензурной бранью: маркировка 18+, платный доступ и ручной выбор аудиодорожки".