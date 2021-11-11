Власти Севастополя заявили, что сложности с кислородом обусловлены особенностями логистики

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Сложная ситуация с запасами медицинского кислорода в Севастополе связана с особенностями логистики и отсутствием в регионе собственных производственных мощностей. Об этом в четверг заявил журналистам заместитель губернатора города Александр Кулагин.

В среду СМИ сообщили, что наиболее сложная ситуация с запасами медицинского кислорода сложилась в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и городе Севастополе. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, власти предпринимают краткосрочные меры для поддержки регионов.

"К сожалению, в Крыму нет производителей жидкого кислорода, а это основной кислород, который используется для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Производители находятся в Ростовской области, в Краснодарском крае, - сказал Кулагин. - Сбоев нет, поставки идут регулярно, но горизонт планирования, к сожалению, очень короткий, потому что распределение обеспечивает Минпромторг РФ, и такое распределение, как правило, идет на ближайшие двое-трое суток. Это, конечно, для нас очень напряженная ситуация с точки зрения того, что у нас достаточно длинное плечо доставки".

Замгубернатора добавил, что на данный момент в медучреждениях Севастополя для поддержки пациентов ежедневно расходуется до 8 тонн жидкого кислорода. "На сегодняшний день при напряженной ситуации она контролируема, и безусловно все наши больные обеспечены кислородной поддержкой", - подчеркнул Кулагин.

Представитель регионального правительства добавил, что сейчас заключаются контракты на поставку трех промышленных концентраторов мощностью до 1 тыс. литров в минуту. Они будут установлены в медучреждениях Севастополя.

С 21 октября в Севастополе ежедневно фиксируется более 300 новых случаев заражения коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 42 907, выздоровели после заражения 35 623 человека, умерли 1 495. Вакцинацию двумя компонентами вакцины прошли 228 768 жителей города.