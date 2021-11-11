Застрявшие почти на сутки в Хургаде из-за поломки самолета россияне улетели домой

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Застрявшие почти на сутки в Хургаде из-за поломки самолета российские туристы смогли улететь домой альтернативным бортом. Об этом сообщил ТАСС в четверг генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

Ранее появилась информация о том, что десятки российских туристов не могут вылететь из Хургады в Екатеринбург более 20 часов. Рейс должен был отправиться еще в 10 часов утра в среду. Как рассказал генконсул, ссылаясь на данные хендлинговой компании New Star Aviation Services, при обслуживании рейса авиакомпании S7, готовившегося к вылету в Екатеринбург 10 ноября в 09:55 по местному времени, была выявлена техническая неисправность самолета.

"Ввиду отсутствия у работающих в аэропорту Хургады техников компании EgyptAir лицензии на обслуживание бортов S7, упомянутая хендлинговая компания организовала приезд инженеров из Каира, - пояснил дипломат. - В аэропорту пассажирам было дважды предоставлено питание. Затем туристов, а это около 150 человек, разместили в гостиницах". Некоторым, по его словам, предлагали вылететь рейсом Аэрофлота до Москвы с дальнейшей пересадкой на Екатеринбурга за счет авиакомпании S7, от чего пассажиры отказались. "Туристы вылетели из Хургады в Екатеринбург утром 11 ноября направленным авиакомпанией S7 новым бортом", - добавил он. В ближайшее время борт должен совершить посадку в Екатеринбурге.