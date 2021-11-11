В "Москвариуме" пройдет географический диктант

МОСКВА, 11 ноября./ТАСС/. Географический диктант 14 ноября пройдет в "Москвариуме" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"14 ноября в "Москвариуме" на ВДНХ состоится Географический диктант. После проверки знаний участников пригласят на бесплатную тематическую экскурсию "География России: моря, реки, озера", специально разработанную к международной просветительской акции Русского географического общества. Участие в диктанте и экскурсии бесплатное, по предварительной записи по телефону кол-центра", - говорится в сообщении.

Диктант состоит из 40 вопросов, разделенных на две части: первые 10 вопросов базового уровня ("географический ликбез"), вторая часть (30 вопросов) более сложная, требует от участников применить образное мышление, системную логику и эрудицию. Участвовать могут как взрослые, так и дети - ограничений по возрасту нет.

"На ВДНХ Географический диктант впервые состоялся в 2019 году в "Москвариуме". В этом году пройдет второй раз. Специально к этому событию специалисты океанариума разработали тематическую экскурсию "География России: моря, реки, озера". После прохождения диктанта участники смогут вместе с гидом бесплатно посетить экспозицию "Москвариума" и познакомиться с камчатским крабом, русским осетром, беломорскими рыбами пинагорами, гигантским осьминогом, черноморской скорпеной и многими другими.

Об акции

Впервые Географический диктант Русское географическое общество провело в 2015 году. Цель акции - популяризация знаний и повышение интереса к географии России. Всего за шесть лет проведения диктанта его участниками стали почти 1,8 млн человек.

В Москве в этом году акция также пройдет на Курском и Казанском вокзалах.