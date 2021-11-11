Курганские власти продлили дистант для учащихся образовательных учреждений до 21 ноября

ТАСС, 11 ноября. Оперативный штаб Курганской области продлил дистанционный формат обучения для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов региона еще на неделю - с 15 по 21 ноября. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе департамента образования и науки области.

После нерабочих дней курганских учащихся отправили на дистант с 8 по 14 ноября. В этот период ученики начальных и средних школ и обучающиеся по программам среднего профессионального образования должны были учиться дистанционно. На удаленный режим обучения рекомендовано было перейти и образовательным организациям федерального подчинения, реализующим программы среднего профессионального образования и высшего образования.

"На заседании оперативного штаба было принято решение продлить дистанционное обучение для школьников, студентов колледжей, техникумов и вузов еще на неделю - с 15 по 21 ноября. Занятия в рамках дополнительного образования по-прежнему будут проходить только в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперштаб при этом разрешил занятия для школьников и студентов в малых группах (не более 15 человек) на улице - в том числе, на стадионе, футбольном поле, в парке. "В период дистанционного обучения у детей и подростков появляется много свободного времени. Чтобы досуг ребят проходил под контролем и с пользой, оперштабом было принято решение разрешить спортивные мероприятия и другие активности на свежем воздухе. При установлении минусовых температур воздуха для юных фигуристов и хоккеистов на кортах будут залиты катки", - прокомментировал директор департамента Андрей Кочеров.

В Курганской области ранее также продлили ряд ограничений, введенных на период нерабочих дней. В частности, с 8 по 14 ноября запрещены нахождение несовершеннолетних на объектах в сфере развлечений и досуга, проведение развлекательных мероприятий предприятиями общепита, проведение спортивных мероприятий, работа организаций культуры, а также предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта в государственных и муниципальных учреждениях. Также с 8 ноября работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы в течение четырех недель для вакцинации от ковида работников с хроническими заболеваниями, не вакцинированных от коронавируса. В региональном оперштабе сообщали, что в области в числе умерших от ковида нет привитых людей с QR-кодами.