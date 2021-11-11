В Северной Осетии к концу года построят новую школу на 360 мест по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 ноября. /ТАСС/. Новая школа на 360 мест будет сдана в эксплуатацию к концу 2021 года в селении Чермен Пригородного района Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам осмотра объекта руководителем региона Сергеем Меняйло.

"Руководитель региона оценил ход работ на месте строительства школы на 360 мест в селении Чермен Пригородного района РСО - Алания. Образовательное учреждение возводится в рамках национального проекта "Образование" и планируется к сдаче в эксплуатацию до конца года", - говорится в сообщении.

Школа будет состоять из трёх основных разноэтажных блоков, объединяемых переходами. В нем будут созданы спортивные площадки, газовая блочно-модульная котельная, временная автомобильная стоянка, площадки для общешкольных построек. Территория школы также будет огорожена и благоустроена. В настоящее время строители ведут отделочные работы в здании, начались поставки и монтаж мебели и учебного оборудования.

Сергей Меняйло акцентировал внимание на мерах по обеспечению безопасности строящегося образовательного учреждения. Он поручил предусмотреть в школе систему контроля удаленного доступа и организацию физической охраны. Рассмотрите возможность использования "умных технологий" в школе. Это поможет повысить безопасность", - поручил Меняйло.