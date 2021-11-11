Подмосковная ГИБДД перешла на усиленный режим службы из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники подмосковной ГИБДД несут службу в усиленном режиме из-за плохих погодных условий. Как сообщили ТАСС в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Московской области, в ближайшие сутки ожидается понижение температуры и снег.

"По прогнозу синоптиков, на территории Подмосковья в ближайшие сутки ожидается выпадение осадков в виде снега и понижение температуры воздуха. В связи со сложнейшими погодными условиями в Подмосковном регионе сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме и проводят работу по организации дорожного движения, в том числе по предотвращению аварийных ситуаций", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас автоинспекторы ведут постоянный мониторинг дорожной обстановки. "Личный состав Госавтоинспекции Московской области ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию. Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с призывом учитывать сложные погодные условия и по возможности отказаться от управления транспортным средством, особенно на дальние расстояния", - добавили в ГИБДД, отметив, что пешеходам также следует быть внимательными при переходе проезжей части и использовать световозвращающие элементы.