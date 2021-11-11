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Власти Краснодарского края заявили, что вакцины от коронавируса в регионе достаточно

Всего в регионе необходимо привить 3,6 млн человек

КРАСНОДАР, 11 ноября. /ТАСС/. Запас вакцины от коронавируса в Краснодарском крае имеется в достаточном количестве, его хватит для иммунизации граждан, перечень которых утвердил региональный Роспотребнадзор в четверг. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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В четверг управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц в возрасте старше 60 лет, работников организаций социального обслуживания и многофункциональных центров. Необходимо вакцинировать 80% от численности работников, проживающих в организациях социального обслуживания, лиц с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением.

"Вакцины достаточно", - заявили в пресс-службе министерства, отвечая на вопрос ТАСС, достаточно ли запаса вакцины, имеющегося в регионе для проведения иммунизации данных категорий граждан.

Сообщалось, что план по вакцинации составляет 80% населения в Краснодарском крае, необходимо привить 3,6 млн человек. Ранее в регионе уже вводилась обязательная вакцинация работников медорганизаций, студентов, сотрудников пунктов пропуска через госграницу, госслужащих, работников образовательных организаций, общепита, торговли, туриндустрии, транспорта и бытового обслуживания.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в крае выявлено 339 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии подтверждено 84 907 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе равен 1 496, умерли 7 879 человек.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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