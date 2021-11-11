Порядка 90% сотрудников автотранспортных предприятий Казани привились от ковида

"В среднем в автотранспортных предприятиях Казани на данный момент прошли вакцинацию 90% работников. Остальные либо переболели, либо у них есть медотдвод. Есть категория работников, которые подали заявления на увольнения, сейчас идет процесс оформления, в оставшихся 10% учтены и они", - сообщил он.

На данный момент в автотранспортных предприятиях Казани ждут подтверждения о прохождении вакцинации от 51 работника. Они сейчас находятся в отпусках, в том числе декретных. Всего в автотранспортных предприятиях Казани работают более 2 500 человек.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Татарстан вошел в число регионов, где практически не меняется уровень коллективного иммунитета.

С 11 октября в республике введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. С 30 октября до улучшения эпидситуации в Татарстане введен запрет на оказание услуг общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Исключением стали заведения на территориях автовокзалов, вокзалов, аэропортов, дорожного сервиса за пределами населенных пунктов. Также с 22 ноября в регионе вступает в силу распоряжение президента Татарстана о допуске в общественный транспорт лиц только по QR-кодам.

На 11 ноября в Татарстане зарегистрировано 33 147 случаев COVID-19, в том числе 249 человек заразились за последние сутки. Выздоровело за весь период 26 429 человек, в том числе 188 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 1 758 303 человека (прирост за сутки составил 25 132), из них 1 165 897 получили вторую прививку.