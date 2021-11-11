В СФ пока не обсуждали проект об обязательных QR-кодах в магазинах

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вопрос о введении для посещения магазинов и поездок на транспорте обязательных QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни, пока не обсуждался в Совете Федерации, заявила ТАСС председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг сообщил, что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

"В Совет Федерации такой документ не поступал, обсуждений такого документа не было. В случае, если такой документ поступит в Совет Федерации, вне сомнения, мы на комитете будем его внимательно изучать и рассмотрим. Позицию давать рано, потому что мы должны получить официальный документ", - сказала Святенко, отвечая на вопрос, поддержит ли комитет данные законопроекты.

При этом она отметила, что ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в России должна повлечь за собой новые меры. "Здесь в том числе важно и принятие главами субъектов тех решений, которые должны дать эффект по снижению распространения коронавируса. Конечно, я думаю, что правительство также работает над этим", - подчеркнула сенатор.