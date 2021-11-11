В Ленинградской области увековечили имена погибших в июне этого года летчиков Росгвардии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Стела погибшим в Ленинградской области летом этого года летчикам Росгвардии открыта в деревне Корпикюля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ.

"В деревне Корпикюля Ленинградской области состоялось открытие памятной стелы погибшим летчикам Росгвардии, которые 24 июня 2021 года увели падающий вертолет от населенного пункта. Памятная стела установлена у долговременной огневой точки времен Великой Отечественной войны, как символ преемственности поколений в разные годы защищавших Отечество", - сказал собеседник агентства.

По данным ведомства, в июне этого года на аэродроме Пушкин в Ленинградской области отдельная авиационная эскадрилья Северо-Западного округа Росгвардии проводила учебно-тренировочные полеты. При выполнении полетного задания экипажем в составе майора Николая Мулюкина, капитана Дениса Куликова и старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова на борту транспортно-боевого вертолета Ми-8 произошла нештатная ситуация, в результате которой вертолет начал падать в районе населенного пункта Корпикюля. Члены экипажа приняли решение ценой собственной жизни отвести падающий вертолет от деревни и не допустить гибели ее жителей.