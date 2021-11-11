АСИ: созданная в Чечне система Axioma.CMS позволяет повысить безопасность школьников

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Разработанная в Чеченской Республике система управления сайтами государственных учреждений Axioma.CMS, благодаря синхронизации с системой школьных электронных пропусков, позволяет родителям получать информацию о входе и выходе детей из здания школы, что повышает безопасность школьников. Об этом сообщил ТАСС советник генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

"Система в доступном формате обеспечивает взаимодействие между учебным заведением, родителями и детьми. Родители участвуют в жизни своего ребенка: благодаря интеллектуальной системе отслеживают актуальные оценки, темы, которые требуют особого внимания и проработки у детей. Жители [Чеченской] Республики пользуются функцией синхронизации портала с системой считывания карт при входе детей в учебное заведение. Ребенок пришел - родители получают смс-оповещение, такой подход позволяет повысить уровень безопасности", - сказал он.

Гаджиев пояснил, что к системе сейчас подключено 502 школы, 370 детских садов, 35 районных отделов образования Чечни.

Технология предоставляет оперативный доступ к справочной информации и единому каталогу веб-ресурсов образовательных организаций, также доступно размещение вакансий и подача заявок на вакантные должности в госучреждениях. Кроме того, система интегрирована с сайтом госуслуг, поэтому через систему можно смотреть свободные места в детских садах и школах, дистанционно подать заявление и необходимые для зачисления документы. "Как раз с помощью платформы АСИ "Смартека" эти преимущества доносятся до коллег из регионов, чтобы те начали этот опыт тиражировать у себя", - добавил советник гендиректора АСИ.

"Смартека" - платформа по поиску и обмену практиками, которые могут использоваться в реализации национальных проектов и послужат улучшению качества жизни людей. В отборе могут принимать участие практики, уже доказавшие свою эффективность и реализованные в государственных больницах и частных клиниках. Все практики пройдут экспертизу, и 15 ноября 2021 будут объявлены победители, практики которых будут поддержаны для тиражирования в регионы. Платформа "Смартека" разработана АСИ.