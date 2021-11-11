Крупное химпредприятие удвоило выпуск медицинского кислорода на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Предприятие "Невинномысский азот" (входит в состав минерально-химической компании "Еврохим") удвоило выпуск медицинского кислорода на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в четверг в департаменте по связям с общественностью компании.

"Двукратный рост позволил увеличить производственные мощности до 8 тонн в сутки. Основным потребителем выступает городская больница Невинномысска. Ранее на базе цеха по производству продуктов разделения воздуха, жидкой углекислоты и отпуска аммиака производили технический кислород", - говорится в сообщении.

Во время пандемии оперативный штаб компании принял решение о переориентации промышленной линии на выпуск медицинского кислорода, производство запустили летом 2021 года. "После получения разрешительных документов на поставку медицинского кислорода предприятие менее чем за неделю отгрузило в городскую больницу Невинномысска почти 7 тонн кислорода, теперь же объем и темпы поставок значительно увеличатся", - написал глава города Михаил Миненков на своей странице в Instagram.

На Ставрополье медицинский кислород выпускают заводы "Невинномысский азот" и "Ставролен". Министр здравоохранения края Владимир Колесников ранее сообщал журналистам, что собственных производственных мощностей региону не хватает - в край привозят медицинский кислород из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей.

АО "Минерально-химическая компания "Еврохим" управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство и дистрибуцию удобрений.