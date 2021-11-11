В Минобрнауки объявили шорт-лист премии "За верность науке"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объявлен шорт-лист участников в 14 номинациях VII Всероссийской премии "За верность науке", победители премии станут известны на торжественной церемонии награждения лауреатов и дипломантов, запланированной на конец ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобрнауки России.

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"В этом году экспертному совету было представлено рекордное количество заявок - 744, из них в шорт-листы отобрано 74. Выбор был действительно непростой, качество заявок в этом году очень высокое. Отмечу, что в финальный тур вышли сильные региональные и университетские проекты, которые составили достойную конкуренцию федеральным СМИ. Теперь перед экспертами стоит еще одна трудная задача - выбрать лучшего в каждой номинации", - сказала заместитель министра науки и высшего образования Елена Дружинина, слова которой приводятся в сообщении.

В частности, в номинации "Лучший онлайн-проект о науке" в шорт-лист вошел спецпроект ТАСС "Леонов, твой выход!". На специальную премию за вклад в популяризацию науки и технологий среди ученых, журналистов, преподавателей и общественных деятелей номинирован руководитель редакции ТАСС "Наука" Андрей Резниченко. А на "Лучший проект, направленный на защиту исторической правды" - исторический лонгрид ТАСС "Поколение Д" (посвящен восстанию на Сенатской площади 14 (26) декабря 1825 года).

В министерстве добавили, что победителей ждут денежные призы, а также специальные награды за популяризацию космической и атомной отраслей и национального проекта "Наука и университеты": поездка на один из космодромов, Восточный или Байконур, участие в экспедиции к Северному полюсу на "Ледоколе знаний" в августе 2022 года и продвижение собственного научно-популярного проекта.

Организатором премии выступает Минобрнауки России, партнерами мероприятия являются Российская академия наук, Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Уже более пяти лет подряд финансовую часть премии формирует благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".