В Норильске увеличат единовременные выплаты врачам до 2 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Норильска с 1 января увеличат размер единовременной материальной помощи для прибывающих в заполярный город врачам с 1 до 2 млн рублей. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы города.

Ранее представители городской общественности записали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором сообщили, что Норильске есть дефицит квалифицированных медицинских кадров и высокотехнологичного оборудования.

"С 1 января 2022 года планируется увеличение размера выплаты единовременной материальной помощи прибывающим врачам в рамках муниципальной программы по привлечению дефицитных специалистов в Норильск - с 1 млн руб. до 2 млн руб.", - отмечается в сообщении. Также в мэрии отметили, что согласно краевому закону прибывающим медикам дополнительно выплачивается еще 1,8 млн рублей.

"В ближайшее время администрация совместно с краем выйдет на градообразующее предприятие с просьбой рассмотреть возможность выделения финансирования на приобретение необходимого оборудования, транспортных средств и проведение ремонтных работ в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города", - процитировали в пресс-службе главу города Дмитрия Карасева.

Помимо прочего, городские власти планируют вести работу среди норильских студентов, обучающихся в Красноярском государственном медицинском университете для того, чтобы после учебы они приезжали работать в Норильск. Заключено соглашение между муниципалитетом, университетом и региональным Минздравом в рамках, которого студенты и ординаторы вуза смогут пройти практику в норильских медицинских учреждениях. По словам Карасева, власти прорабатывают для них меры поддержки с 1 января следующего года - оплату расходов, связанных с приездом, а также выплату стипендии в период практики. В Норильске, одном из самых северных городов мира, проживают 180 тыс. человек, более 20% работают в "Норникеле".