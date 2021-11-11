В Москве с начала года пресекли 17 тыс. нарушений ПДД машинами с иностранными номерами

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Почти 17 тыс. протоколов о нарушении правил дорожного движения составлено за 10 месяцев этого года на водителей машин с иностранными номерами. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"За 10 месяцев 2021 года на основании информации о наличии правонарушений, зафиксированных с помощью средств автоматической фотофиксации нарушений в области дорожного движения, в отношении водителей, управляющих транспортными средствами с установленными на них иностранными регистрационными знаками, вынесено 16 683 постановления по делам об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Владельцы машин с иностранными номерами могут увидеть список своих нарушений на сайте Госавтоинспекции.