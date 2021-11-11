Около 1,5 тыс. детей проверили на ковид в школах Ивановской области

ТАСС, 11 ноября. Около 1,5 тыс. учеников начальных классов проверили на коронавирус в Ивановской области в первые дни с начала тестирования в школах региона. У трех детей диагностирован ковид. Об этом сообщила на брифинге зампред облправительства Ирина Эрмиш.

"Со вчерашнего дня учреждения здравоохранения приступили [к работе по тестированию школьников], пока нам статистику выгрузили, данные почти по 1,5 тыс. протестированным, три человека с положительным результатом", - сказала Эрмиш.

Она отметила, что тестирование на коронавирус осуществляется только с получения согласия родителей. Всего в начальных классах образовательных учреждений региона учатся более 40 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что тестирование учеников начальной школы на коронавирус проведут в Ивановской области в течение двух недель для выявления бессимптомных носителей вируса. С 8 ноября детей с первого по четвертые, а также выпускных классов вернули к очному формату обучения. Ученики с пятого по восьмой, также десятых классов до 14 ноября обучаются дистанционно.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировано 57,8 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлен 231 диагноз, умерли 1 942 человека. В регионе вакцинировано первым компонентом 395 тыс. человек, обоими - 315 тыс. Всего планируется привить порядка 600 тыс. человек.