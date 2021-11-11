Сервис по предварительной записи автомобилей на техосмотр начал работать в Подмосковье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новый сервис по предварительной записи на технический осмотр (ТО) транспортного средства начал работать в пилотном режиме на портале госуслуг Московской области. В настоящее время услуга доступна в четырех городах региона, сообщила в четверг пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

"На портале госуслуг Московской области появился новый сервис по предварительной записи на технический осмотр транспортного средства. <...> Услуга работает на базе четырех пилотных пунктов техосмотра на территории Подмосковья: г. Дмитров, г. Истра, г. Клин, г. Люберцы, в дальнейшем будут добавлены новые станции", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что за услугой могут обратиться владельцы легковых и грузовых автомобилей, автобусов, транспортных средств с прицепами и полуприцепами, тягачей, мотоциклов, мопедов.

"Теперь автовладельцы Подмосковья - как физические, так и юридические лица - могут сэкономить силы и время при прохождении техосмотра, воспользовавшись новым сервисом по предварительной записи на ТО. Выбрать ближайший пункт можно онлайн на региональном портале госуслуг. Ранее запись осуществлялась по телефону, через сайт конкретной станции техосмотра или в порядке живой очереди", - приводятся в сообщении слова министра госуправления, ИТ и связи Московской области Максима Рымара.

По данным министерства, для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать категорию транспортного средства, пункт для прохождения техосмотра, дату и время и нажать кнопку "Зарезервировать". Далее нужно указать государственный регистрационный знак транспортного средства и подтвердить запись. Возможность записи на техосмотр предоставляется на следующие 14 дней, а для владельцев городских, междугородных, туристических автобусов - на дату не ранее чем через 5 рабочих дней.