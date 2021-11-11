Власти Татарстана попросят РЖД и Росавиацию внедрить QR-коды на межрегиональных перевозках

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Татарстана подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки. В самом регионе с 22 ноября начнут действовать QR-коды в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

"Подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки", - сообщили в пресс-службе.

С 22 ноября в Татарстане вступает в силу распоряжение президента Татарстана о допуске в общественный транспорт лиц только по QR-кодам. Данная система будет внедрена в весь внутриреспубликанский общественный транспорт. Проверка наличия QR-кода будет осуществляться силами самих перевозчиков на момент посадки пассажира в транспортное средство.

Каждую неделю местный Роспотребнадзор сообщает о тяжелой эпидемиологической обстановке в регионе. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Татарстан вошел в число регионов, где практически не меняется уровень коллективного иммунитета.

С 11 октября в республике введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. С 30 октября до улучшения эпидситуации в Татарстане введен запрет на оказание услуг общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Исключением стали заведения на территориях автовокзалов, вокзалов, аэропортов, дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

На 11 ноября в Татарстане зарегистрировано 33 147 случаев COVID-19, в том числе 249 человек заразились за последние сутки. Выздоровели за весь период 26 429 человек, в том числе 188 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 1 758 303 человека (прирост за сутки составил 25 132), из них 1 165 897 получили вторую прививку.