Город Санья на Хайнане за 10 лет вложил более $6 млн в восстановление коралловых рифов

ХАЙКОУ /Китай/, 11 ноября. /ТАСС/. Курортный город Санья на южном побережье китайской провинции Хайнань за последние 10 лет вложил свыше 40 млн юаней (более 6 млн долларов) в восстановление и развитие коралловых рифов. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, местное управление окружающей среды продолжает проводить масштабные работы в четырех близлежащих акваториях, в том числе около острова Учжичжоу, считающегося одним из излюбленных мест среди любителей дайвинга. Так называемые коралловые фермы успешно расширяются и в бухте Ячжоувань, известной своим прекрасным пляжем.

Местные власти уточнили, что с 2011 года на морском дне недалеко от побережья Санья было создано порядка 2,4 тыс. специальных цементных конструкций, предназначенных для разведения колоний полипов - беспозвоночных животных, из скелета которых образуются кораллы. Расходы на коралловые саженцы превысили 2 млн юаней (более $310 тыс.).

Китайские эксперты напомнили, что кораллы способствуют увеличению разнообразия подводного мира, поскольку в местах их местонахождения пышно произрастают водоросли. Там обычно обитает множество рыб и всевозможных живых организмов. Согласно официальным подсчетам, в некоторых акваториях вблизи побережья Санья коралловые рифы занимают уже более 50% площади морского дна, что свидетельствует о значительном прогрессе в работе по улучшению морской экологии.

Для того чтобы не допустить их разрушения, местная администрация утвердила перечень мер по регулированию туристической деятельности на море. В частности, компетентные госструктуры стали осуществлять более тщательный контроль за аквалангистами.

Санья - ведущий китайский курорт, где, согласно результатам переписи населения 2021 года, проживает уже более 1 млн человек. Среднегодовая температура воздуха в этом городе составляет 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для отдыха островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.