Снегопады и ледяные дожди ожидаются в Московском регионе в ближайшие дни

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Снегопад прогнозируется в Москве и Подмосковье утром 12 ноября. В субботу он уже сменится ледяным дождем в некоторых частях региона, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Столичный регион снова накроют снегопады, ледяные дожди и крупа! До конца недели метеоусловия в столичном регионе будут определяться западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения, благодаря чему температурный фон окажется на несколько градусов выше положенной климатической нормы. При этом сохранится пасмурная, сырая с осадками в смешанной фазе погода", - рассказал он.

По словам Тишковца, 12 ноября в Москве ожидается снегопад, который создаст снежный покров более 3 см. "После ночной передышки ранним утром (06:00-09:00) 12 ноября в Москве ожидается интенсивный заряд снега (4,3 мм осадков или 3,1 см снежного покрова) с кратковременным ухудшением видимости до 1,5 тыс. м", - отметил он.

Ночью и утром 13 ноября в Московском и ряде других регионов центра России пройдет ледяной дождь. В период с 00:00 до 03:00 он местами пройдет в Угранском районе Смоленской области, Ясногорском районе Тульской области, Мосальском и Барятинском районах Калужской области.

"К утру это опасное явление погоды доберется и до Подмосковья. <...> Кроме того, зона ледяного дождя частично зацепит и Москву - около 05:00 утра скользко станет в Западном административном округе столицы (Очаково-Матвеевское, Кунцево, Фили-Давыдково, Можайский, Тропарево-Никулино, Раменки, проспект Вернадского, МГУ) и кое-где в Юго-Западном административном округе (Обручевский, Беляево, Теплый стан, Коньково)", - рассказал Тишковец.