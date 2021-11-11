Курортное озеро в Железноводске благоустроят для людей с ОВЗ

ПЯТИГОРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Условия для купания людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) создадут в 2022 году на Курортном озере Железноводска (Ставропольский край). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"По поручению главы Железноводска Евгения Моисеева в рамках продолжения благоустройства Курортной зоны на Курортном озере "30’Ка" уже к купальному сезону 2022 года будут созданы условия для купания людей с ограниченными возможностями здоровья за счет установки технических устройств для спуска в воду для людей, передвигающихся в инвалидных колясках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот туристический объект привлекает много отдыхающих, в том числе и с ОВЗ. Власти хотят создать для всех туристов комфортные условия.

"Мы должны создать все условия для купания в озере в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. Доступные, чистые, благоустроенные площадки для отдыха на берегу Курортного озера, расположенного в лесу, привлекают огромное число жителей и гостей курорта. И очень важно, чтобы на нашем пляже люди с ограниченными физическими возможностями смогли чувствовать себя свободно и комфортно", - рассказал Моисеев, слова которого приводятся в сообщении.

Первая на Кавказских Минеральных Водах площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) будет построена в Железноводске в 2022 году. Она будет снабжена пандусами с дополнительными перилами для безопасного въезда и свободного подъезда к различным игровым элементам. Кроме того, будет увеличена площадь для обеспечения возможности размещения и разворота инвалидной коляски на всех элементах площадки.