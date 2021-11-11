Мэр Сочи заявил, что курорт ожидает около 250 тыс. туристов на новогодние праздники

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Около 250 тысяч туристов намерены отдохнуть в Сочи в период новогодних праздников. Об этом сообщил в четверг глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Этой зимой мы ждем в Сочи очень много туристов. Только на новогодние праздники приедут около 250 тыс. человек", - написал Копайгородский.

Сочи остается одним из самых популярных круглогодичных курортов России. В этом году город побил рекорд по турпотоку. До конца 2021 года ожидается, что Сочи посетят порядка 7 млн человек, что на 500 тыс. гостей больше, чем в 2019 году.

