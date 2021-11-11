Более 1 млн электронных рецептов на льготные лекарства оформили в Подмосковье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Медицинские специалисты Московской области оформили более 1 млн электронных рецептов на льготные лекарства с начала запуска услуги, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"За время работы услуги медицинские специалисты оформили уже более 1 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Жители оценили удобство сервиса, так как такой рецепт всегда под рукой и его невозможно потерять или испортить. На приеме его оформит врач, а пациенту нужно будет получить в аптеке лекарство", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

В материале отмечается, что сведения о всех выданных рецептах хранятся в личном кабинете пациента на региональном портале Госуслуг. По письменному заявлению пациенту может быть оформлена бумажная версия рецепта. Получить лекарство можно в аптеках государственной сети "Мособлмедсервис".

В министерстве напомнили, что услуга по оформлению электронных рецептов на льготные лекарственные препараты начала действовать в Подмосковье с сентября 2021 года. В среднем в неделю оформляется около 100 тыс. таких рецептов.