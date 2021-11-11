Россия выступила за признание сертификатов о вакцинации от ковида без привязки к препарату

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации от ковида непосредственно по факту прививки без привязки к конкретному препарату. Нужно разделять процедуры допуска препаратов на рынки и признание сертификатов, заявил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с делегацией Совета Европы (СЕ) во главе с заместителем генерального секретаря организации Бьорном Берге.

"Мы последовательно выступаем за решение вопроса взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 на основании подтвержденного факта вакцинации без привязки к конкретному вакцинному препарату. Это позволит решить проблему дискриминации в сферах трансграничного перемещения и пользования общественной инфраструктурой. Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов. В то же время многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов", - приводит слова Мурашко пресс-служба Минздрава.

В министерстве также отметили, что Берге поддержал тезис о недопустимости подобного рода дискриминации прав граждан и указал, что нынешняя ситуация порождает неправильные практики в указанной сфере. "Мы в Совете Европы должны настаивать, чтобы не было вообще никаких дискриминационных проявлений в целом, в том числе конкретно в этой сфере", - приводятся в сообщении слова замгенсека Совета Европы. При этом директор СЕ по политическим вопросам Александр Гессель отметил, что отсутствие взаимного признания сертификатов о вакцинации между странами создает в том числе проблемы для функционирования международных организаций, которые находят свои решения. "Например, мы приняли внутреннюю декларацию, в соответствии с которой в здании СЕ представители всех 47 стран-участниц и сотрудники аппарата, прошедшие вакцинацию в своих странах, признаются вакцинированными", - сказал он.

Другие вопросы

На встрече стороны также обсудили сотрудничество в сфере биомедицины, биоэтики и обращения лекарственных средств, включая минимизацию рисков здравоохранения от обращения контрафактной фармацевтической и медицинской продукции. В пресс-службе министерства отмечают, что Мурашко и Берге высоко оценили традиционно конструктивное взаимодействие Минздрава и Росздравнадзора со структурами Совета Европы в сфере здравоохранения и обращения лекарственных средств.

"Отмечены лидерские позиции РФ в областях обеспечения и контроля качества лекарственных средств, противодействия обращению фальсифицированной фармацевтической и медицинской продукции в контексте Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения ("Медикрим")", - говорится в сообщении.

В частности, Берге поддержал инициативу Минздрава России о проведении в декабре 2021 года онлайн-конференции в честь десятилетия подписания конвенции.