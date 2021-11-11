В Ставрополье уровень вакцинации от коронавируса достиг 38%

СТАВРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Более одной трети жителей Ставропольской области, подлежащих вакцинации против коронавируса, прошли иммунизацию, – это 38% от плана, сообщила в четверг журналистам замминистра здравоохранения региона Наталия Звягинцева.

"Мы должны вакцинировать более 1,7 млн человек взрослого населения. Первым компонентом в крае вакцинировано 915 тыс. человек, граждан старше 60 лет - 245 тыс. человек. В процентном отношении вакцинация от коронавируса подлежащего взрослого населения достигла 38%, старше 60 лет - 38,1%", - сказала она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в среднем по России находится на уровне 48,4%, при этом "практически не меняется ситуация с уровнем коллективного иммунитета" в нескольких регионах, в том числе и на Ставрополье. Власти региона отмечают, что после введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан с середины октября 2021 года темпы в регионе выросли.

"Ранее было значительное снижение темпов вакцинации, в нерабочие дни и после выхода постановления главного государственного санитарного врача края (об обязательной вакцинации - прим. ТАСС) темп вакцинации увеличился. Все выходные дни работали пункты вакцинации, прививочные бригады. Достаточно активно вакцинируются службы государственные, федеральные службы, организации министерства спорта, культуры, образования, как и граждане старше 60 лет", - пояснила Звягинцева.

По данным краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусу, до середины октября 2021 года ежедневно первым компонентом вакцинировались в среднем от 1,5 тыс. до 3 тыс. жителей Ставрополья. После введения обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан ежесуточный показатель вырос до 3-12 тыс. человек в сутки.

В Ставропольском крае за последние сутки прививку от новой коронавирусной инфекции сделали 5 102 человека. Общее число привитых первым компонентом в регионе достигло 915 253, вторым - 787 357 человек, из них 2 019 - за последние сутки.