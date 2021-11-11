МЧС реформирует работу передового отряда "Центроспас" без ликвидации

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. МЧС России собирается провести реформу отряда "Центроспас", с 1992 года являющегося визитной карточкой министерства, без его реорганизации в федеральное государственное бюджетное учреждение. Об этом ТАСС сообщил источник в самом отряде по итогам встречи коллектива "Центроспаса" с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

Ранее он отменил приказ о ликвидации "Центроспаса" и его реорганизации из ФГКУ в ФГБУ, что позволило бы спасателям, согласно замыслу авторов реформы, зарабатывать деньги.

"Чуприян признал, что реформа необходима, но он категорически против того, чтобы "Центроспас" зарабатывал деньги на спасении людей, иначе тогда и все МЧС надо перевести на коммерческую основу. По словам Чуприяна, МЧС - это не коммерческая структура, а государева служба", - сказал собеседник агентства. "Реформирование "Центроспаса" будет проводиться на основе анализа и выводов экспертов, в том числе ветеранов, которые создавали этот отряд. Такая работа уже началась, по ее итогам на коллегии МЧС будут приниматься планы развития "Центроспаса" с участием сотрудников отряда. Врио министра обратил внимание, что все решения должны быть коллективными и профессионально выверенными", - пояснил источник.

По словам источника, с момента издания приказа о ликвидации отряда из "Центроспаса" ушли 117 человек, уволены 32 человека. Уход еще 48 сотрудников планировался с января 2022 года. По его данным, речь не только о спасателях, хотя многие из них имели высокий класс, но и о штучных специалистах: медиках и водолазах-глубоководниках.

"Кроме того, в случае, если приказ о ликвидации "Центроспаса" вступил бы в действие, как планировалось с 1 января 2022 года, то спасатели не смогли бы участвовать в международных спасательных операциях в связи с утратой лицензии". "Сейчас руководство МЧС ставит задачу не просто сохранить отряд, но и оснастить его новейшими технологиями, оборудованием и экипировкой, расширить функционал, сохранив при этом дух и философию первого российского спасательного отряда, и придать ему новый импульс в развитии", - сказал собеседник агентства.

Отряд "Центроспас" был создан постановлением правительства в 1992 году. Он стал первым спасательным формированием МЧС России. За это время силами отряда в России и за рубежом были спасены около 11 тыс. человек, оказана помощь более 42 тыс. пострадавших. В состав отряда входит аэромобильный госпиталь, включенный в 2016 году в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения.