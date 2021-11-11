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МЧС реформирует работу передового отряда "Центроспас" без ликвидации

По словам источника ТАСС, врио главы МЧС Александр Чуприян "категорически против того, чтобы "Центроспас" зарабатывал деньги на спасении людей, иначе все МЧС надо перевести на коммерческую основу"
Спасатели отряда "Центроспас" МЧС России Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Спасатели отряда "Центроспас" МЧС России
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. МЧС России собирается провести реформу отряда "Центроспас", с 1992 года являющегося визитной карточкой министерства, без его реорганизации в федеральное государственное бюджетное учреждение. Об этом ТАСС сообщил источник в самом отряде по итогам встречи коллектива "Центроспаса" с врио главы МЧС Александром Чуприяном.

Ранее он отменил приказ о ликвидации "Центроспаса" и его реорганизации из ФГКУ в ФГБУ, что позволило бы спасателям, согласно замыслу авторов реформы, зарабатывать деньги.

"Чуприян признал, что реформа необходима, но он категорически против того, чтобы "Центроспас" зарабатывал деньги на спасении людей, иначе тогда и все МЧС надо перевести на коммерческую основу. По словам Чуприяна, МЧС - это не коммерческая структура, а государева служба", - сказал собеседник агентства. "Реформирование "Центроспаса" будет проводиться на основе анализа и выводов экспертов, в том числе ветеранов, которые создавали этот отряд. Такая работа уже началась, по ее итогам на коллегии МЧС будут приниматься планы развития "Центроспаса" с участием сотрудников отряда. Врио министра обратил внимание, что все решения должны быть коллективными и профессионально выверенными", - пояснил источник.

По словам источника, с момента издания приказа о ликвидации отряда из "Центроспаса" ушли 117 человек, уволены 32 человека. Уход еще 48 сотрудников планировался с января 2022 года. По его данным, речь не только о спасателях, хотя многие из них имели высокий класс, но и о штучных специалистах: медиках и водолазах-глубоководниках.

"Кроме того, в случае, если приказ о ликвидации "Центроспаса" вступил бы в действие, как планировалось с 1 января 2022 года, то спасатели не смогли бы участвовать в международных спасательных операциях в связи с утратой лицензии". "Сейчас руководство МЧС ставит задачу не просто сохранить отряд, но и оснастить его новейшими технологиями, оборудованием и экипировкой, расширить функционал, сохранив при этом дух и философию первого российского спасательного отряда, и придать ему новый импульс в развитии", - сказал собеседник агентства.

Отряд "Центроспас" был создан постановлением правительства в 1992 году. Он стал первым спасательным формированием МЧС России. За это время силами отряда в России и за рубежом были спасены около 11 тыс. человек, оказана помощь более 42 тыс. пострадавших. В состав отряда входит аэромобильный госпиталь, включенный в 2016 году в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения.

Теги
РоссияЧуприян, Александр Петрович
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