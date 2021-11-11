Реконструкция здания для театра юного зрителя в Ижевске завершится в 2022 году

ТАСС, 11 ноября. Реконструкция здания бывшего ДК "Ижмаш" в Ижевске, в котором будет располагаться возрожденный театр юного зрителя, завершится в 2022 году. Ремонт проводят на средства нацпроекта "Культура", сообщает в четверг пресс-служба правительства Удмуртии.

"Реконструкция театра юного зрителя в Ижевске завершится в 2022 году", - сказано в сообщении.

Уже готовы входная группа, фасады, также закончили благоустройство. Завершаются работы на инженерных сетях, в 2022 году закончат работу над отделкой, а также установят оборудование. "Зрительный зал спроектирован в расчете на 170 мест, но их количество может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от особенностей сцены на каждом конкретном спектакле. Репертуар в театре будет рассчитан на юных зрителей в возрасте 10-15 лет", - отметили в правительстве.

Как сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, ТЮЗ в Ижевске открыл свой первый сезон 85 лет назад. Труппа успела поставить несколько спектаклей, но коллектив просуществовал около года, а затем его расформировали. С тех пор государственного ТЮЗа в Удмуртии фактически не было. "Но уже в следующем году эта ситуация изменится. Реконструкция здания бывшего ДК "Ижмаш" близится к завершению", - написал Семенов на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, в театре уже работают над репертуаром - это будет и классика, и экспериментальные постановки.

Ранее сообщалось, что реконструкция здания для первого в Удмуртии театра юного зрителя, замороженная в 2014 году, возобновилась в 2020 году. Работы в здании начались в 2013 году в рамках подготовки к празднованию 175-летия композитора Петра Чайковского в 2015 году, однако программу финансирования сильно сократили. В результате обновление объекта из-за недостатка средств заморозили.