Карантин по АЧС отменили в пяти районах Новгородской области

ТАСС, 11 ноября. На территориях Демянского, Парфинского, Поддорского, Старорусского муниципальных районов и Маревского муниципального округа Новгородской области отменили карантин по африканской чуме свиней, который продолжался больше месяца. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Отменяются ограничительные мероприятия (карантин) с 11 ноября 2021 года на территориях Демянского, Парфинского, Поддорского, Старорусского муниципальных районов и Маревского муниципального округа Новгородской области в связи с выполнением полного комплекса мероприятий по ликвидации АЧС и предотвращению распространения возбудителя АЧС", - сказал собеседник агентства, добавив, что до 19 ноября продолжает действовать карантин в некоторых населенных пунктах Новгородского, Батецкого, Маловишерского, Чудовского, Крестецкого районов региона.

Карантин по АЧС установили на отдельных территориях в Старорусского, Демянского, Парфинского, Поддорского и Маревского районов Новгородской области в начале октября 2021 года указом губернатора Андрея Никитина. Как сообщали в комитете ветеринарии Новгородской области, ДНК вируса африканской чумы свиней выявили в биологическом материале, отобранном от дикого кабана, добытого при осуществлении любительской и спортивной охоты на территории общедоступных охотничьих угодий Залучского сельского поселения в Старорусском районе.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.