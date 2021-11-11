В Петербурге появился автобус с изображением Федора Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Брендированный автобус с изображением Федора Достоевского появился в Петербурге на маршруте № 105 в честь 200-летия со дня рождения писателя. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе АО "Третий Парк".

"Автобус с изображением Ф. М. Достоевского выйдет на линию в 15:10 (по мск), начинает он движение от Пискаревского проспекта. В центр на улицу Восстания он прибудет в 16:42. У него конечная остановка "Московский вокзал". Таким образом он будет осуществлять движение каждый день. Оклейка производилась вчера днем, это заняло порядка пяти часов. Для этого автобус пришлось выводить с линии на время монтажа", - говорится в сообщении.

В "Третьем Парке" также добавили, что маршрут был выбран не случайно. Автобус проходит по памятным местам, где бывал или работал Достоевский, в частности, это Кирочная улица и улица Жуковского. В таком виде автобус будет осуществлять поездки до конца декабря, после чего произведут замену подвижного состава.

В пресс-службе предприятия отметили, что это уже не первое подобное мероприятие. Последний проект - акция, посвященная "Дню России", тогда автобус был разрисован граффити.

"Мы стараемся разнообразить культурную жизнь города, несмотря на пандемию. В декабре планируется реализовать совместный проект с академией имени А. Л. Штиглица, с кафедрой дизайна. Художники будут придумывать различные проекты, посвященные Петербургу, их работы будем размещать на бортах автобусов", - сказали представители перевозчика.

200 лет великому писателю

11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, признанного, по данным ЮНЕСКО, одним из самых читаемых писателей в мире. В связи с этим в течение всего года в Петербурге проходят мероприятия, посвященные его юбилею. Театры подготовили постановки по произведениям Достоевского, музеи организовали выставки, библиотеки города проводят литературные чтения, круглые столы и конференции.

В Пушкинском Доме открылась 46-я Международная конференция "Достоевский и мировая культура", где принимают участие литературоведы и музейные работники. В Таврическом саду, на Дворцовой и Адмиралтейской набережных прозвучат отрывки из его книг.