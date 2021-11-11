Сенатор сообщила о завершении подготовки концепции преподавания истории казачества

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Концепция преподавания истории российского казачества в общеобразовательных организациях находится в финальной стадии обсуждения в Минобрнауки России. Об этом сообщила в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

"В числе давно ожидаемых документов - концепция преподавания истории российского казачества в общеобразовательных организациях. Я знаю, что такая работа ведется в профильном министерстве. У нас есть информация, что в Минобрнауки этот документ сейчас находится на финальной стадии обсуждения", - сказала сенатор на круглом столе, посвященном правовому обеспечению развития системы казачьего образования в России.

По ее словам, также актуальны на сегодняшний день вопросы подготовки педагогических кадров образовательных организаций казачьей направленности и повышения квалификации педагогов. "Здесь также необходимо обратить внимание профильных федеральных министерств на вопрос разработки типовых программ повышения квалификации педагогов, реализующих казачий компонент", - сказала Рукавишникова.

Кроме того, она напомнила о предложении, которое не раз озвучивалось представителями образовательных организаций, - об идее проведения всероссийского конкурса "Лучшая образовательная организация, реализующая региональный казачий компонент" с номинациями для каждого вида подобных организаций, в том числе по уровням образования.

"Проведение такого конкурса невероятно стимулирует и сами образовательные организации, и их обучающихся. Сейчас такой конкурс проводится только для казачьих кадетских корпусов. В то же время современный уровень развития системы образования в этой сфере позволяет выделять и поощрять и иные образовательные организации казачьей направленности", - уверена парламентарий. В целом, отметила Рукавишникова, на сегодняшний день "только Чукотский автономный округ пока еще не охвачен этой тематикой, а 84 субъекта - практически вся Россия - заинтересованы в развитии этого направления".