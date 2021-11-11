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СК наградил поисковика, чей отряд трое суток искал пропавшую под Смоленском девочку

Поощрят также несколько поисковиков

ТАСС, 11 ноября. Следователи вручили медаль "За содействие" координатору поискового отряда "Сальвар", участники которого в течение трех суток искали пропавшую в Смоленской области полуторагодовалую девочку. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Сегодня, 11 ноября, в торжественной обстановке руководитель следственного управления СК России по Смоленской области Анатолий Уханов вручил ведомственную медаль "За содействие" координатору поисково-спасательного отряда "Сальвар" Павлу Барановскому", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

Барановского удостоили награды за координацию работ по поиску и спасению полуторагодовалой девочки в Темкинском районе, которые продолжались трое суток. "Также руководитель регионального ведомства отметил, что решением председателя Следственного комитета Российской Федерации поощрят несколько поисковиков. В ближайшее время награды вручат героям", - добавили в пресс-службе.

Информация об исчезновении девочки 2019 года рождения в Смоленской области поступила утром 17 августа, поисковики нашли девочку в лесу 20 августа в четырех км от дома ее семьи. Ребенка искали днем и ночью специалисты и более 400 волонтеров. После девочку доставили в отделение реанимации Смоленской областной детской клинической больницы для проведения обследований, где врачи наблюдали за состоянием ее здоровья, а спустя несколько дней выписали ребенка.

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РоссияСмоленская область
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