Власти Татарстана введут QR-коды в городском, пригородном и межмуниципальном транспорте

"По поручению президента республики Татарстан Рустама Минниханова рабочая группа во главе с первым вице-премьером провела совещание по организации работы общественного транспорта с использованием QR-кодов. QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный)", - сообщили в оперштабе.

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Система QR-кодов будет внедрена в Татарстане в городском, пригородном и межмуниципальном общественном транспорте. Проверку QR-кодов о вакцинации будут проводить сами перевозчики, сообщили в региональном оперштабе по противодействию распространения инфекции.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

По решению руководства региона, в случае необходимости перевозчикам будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов, а сама проверка будет осуществляться силами перевозчиков на момент посадки пассажира в общественный транспорт.

Также в рамках этой работы оперативный штаб Татарстана принял решение о выделении субсидии перевозчикам в случае сокращения выручки из-за снижения пассажиропотока.

Как сообщает пресс-служба, Минниханов обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики.

Ситуация в регионе

В Татарстане 6 ноября объявили, что через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе.

Каждую неделю местный Роспотребнадзор сообщает о тяжелой эпидемиологической обстановке в регионе. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Татарстан вошел в число регионов, где практически не меняется уровень коллективного иммунитета.

С 11 октября в республике введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. С 30 октября до улучшения эпидситуации в Татарстане введен запрет на оказание услуг общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Исключением стали заведения общепита на территориях автовокзалов, вокзалов, аэропортов, дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

На 11 ноября в Татарстане зарегистрировано 33 147 случаев COVID-19, в том числе 249 человек заразились за последние сутки. За весь период выздоровели 26 429 человек, в том числе 188 за минувшие сутки. Всего вакцинировано 1 758 303 человека (прирост за сутки составил 25 132), из них 1 165 897 получили второй компонент вакцины от коронавируса.