Посол России во Франции призвал помнить о русско-французском союзе начала XX века

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков в четверг возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся на полях Франции в 1916-1918 годах, и призвал помнить о сотрудничестве между двумя странами в годы Первой Мировой войны. Передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня, когда международные отношения переживают непростой период, как никогда важно не забывать о русско-французском союзе в начале XX века, об этом выдающемся примере самоотверженной помощи в трагический для двух стран исторический момент", - сказал Мешков.

На церемонии собралось несколько десятков человек, некоторые пришли с фотографиями своих прадедов, которые принимали участие в боевых действиях. Мешков поблагодарил собравшихся за сохранение памяти "о русских воинах, верных союзническим обязательствам".

"Я глубоко убежден, что этот памятник в центре Парижа стал своего рода предтечей возвращения нашей памяти о той войне, которую во Франции называют Великой войной, у нас она называется Первой мировой войной. За годы, прошедшие после празднования столетия (с дня окончания Первой мировой войны - прим. ТАСС), я думаю, память с каждым годом все больше и больше к нам возвращается. Это принципиально важно, чтобы наши дети, наши внуки помнили о подвиге своих прадедов, прапрадедов в той очень тяжелой войне", - отметил Мешков в беседе с ТАСС.

Подвиг русских солдат и офицеров

Памятник солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками на территории Франции во время Первой мировой войны открыл в июне 2011 года занимавший тогда пост премьер-министра РФ Владимир Путин вместе с премьером Франции Франсуа Фийоном. Монумент расположен на набережной Сены, недалеко от выставочного комплекса "Гран-пале" и моста императора Александра III, в царствование которого был заключен Русско-французский союз.

В 1916 году по просьбе союзников Западный фронт был усилен частями Русского экспедиционного корпуса. Решение об этом принял император Николай II. Экспедиционный корпус состоял из четырех бригад и насчитывал более 44 тыс. человек. Две бригады отправились из Марселя на греческий фронт в Салоники. Оставшийся во Франции российский контингент в количестве более 20 тыс. солдат и офицеров участвовал в боях вместе с французскими войсками в регионе Шампань-Арденны. Общие потери экспедиционного корпуса составили около 8 тыс. человек.

После Февральской революции 1917 года Русский экспедиционный корпус был расформирован, но около тысячи добровольцев продолжили службу в войсках союзников. Это воинское формирование получило название Легион чести.

Окончание войны

Боевые действия Первой мировой войны были прекращены 11 ноября 1918 года в 11 часов утра. Капитуляцию Германии страны Антанты приняли ранее в этот же день в Компьенском лесу в 80 км к северу от Парижа в вагоне французского главнокомандующего.

В ознаменование этого события в тот же день был дан артиллерийский салют из 101 залпа - последних в истории Первой мировой войны. Продолжавшаяся с июля 1914 года она стала самым смертоносным конфликтом начала ХХ века. За четыре года войны, проходившей с 28 июля 1914 года, погибли 18,6 млн человек. Во Франции она унесла жизни 1,7 млн, в Германии - 2,4 млн, в России - 3,3 млн человек.