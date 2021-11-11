Власти Карелии увеличили почти вдвое объемы тестирования жителей на коронавирус

ТАСС, 11 ноября. Власти Республики Карелия увеличили почти в два раза темпы тестирования населения на коронавирус. За минувшие сутки в регионе выполнили более 4,6 тыс. исследований, сообщил в четверг министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

"Постепенно мы изменили подход к амбулаторной диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Уже при первом вызове медицинский работник делает экспресс-тест на ковид в домашних условиях. Результат известен через несколько минут. При положительном тесте - сразу назначаются и выдаются лекарственные препараты. Если есть необходимость в листе временной нетрудоспособности, больничный выписывается. Если ранее мы выполняли ежесуточно 2,2-2,5 тыс. исследований, то за последние сутки их выполнено 4 613", - написал Охлопков.

По данным местных властей, в Карелии за все время пандемии выявили 78 006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 73 490 человек, умерли - 1 028 человек.