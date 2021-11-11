"Киевский патриархат" объединился с греческими раскольниками-старостильниками

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Последователи не признанного в православном мире "Киевского патриархата" объединились с греческими раскольниками-старостильниками, отколовшимися в XX веке от Элладской православной церкви. Об этом сообщил в четверг глава синодальной Богословско-канонической комиссии Украинской православной церкви митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич).

Митрополит Августин принял участие дистанционно в открывшейся в Москве международной научно-богословской конференции "Священная иерархия в жизни Церкви", посвященной 75-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Один из лидеров раскола Филарет Денисенко, который был незаконно восстановлен в епископском достоинстве Константинопольским патриархом, совершил новый раскол уже внутри окормляемой Константинополем так называемой "Православной церкви Украины". Без согласования с последней он продолжает незаконно рукополагать архиереев, а недавно принял в евхаристическое общение всю полноту греческого старостильного раскола", - сказал митрополит Августин.

В свою очередь, по информации главы представительства УПЦ, при европейских международных организациях епископа Барышевского Виктора, в "Киевский патриархат", возглавляемый Филаретом, была принята "целая епархия" греческих раскольников-старостильников во главе с деятелем греческого раскола "митрополитом" Авксентием. По данным УПЦ, никаких консультаций с главой Элладской православной церкви архиепископом Афинским Иеронимом при этом не проводилось.

Раскол в Элладской (Греческой) православной церкви возник после ее перехода в 1920-х годах на новый календарный стиль. Значительная часть греческого духовенства и мирян не приняла этот шаг и впоследствии вышла из подчинения церковному руководству, их стали называть "старостильниками". В дальнейшем они разделились ещё на ряд самостоятельных групп и движений.