Суд признал законной обязательную вакцинацию работников сферы образования в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Калининградский областной суд отказал в удовлетворении требования тренера одной из спортшкол, просившего признать недействующим постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям ряда категорий граждан, в том числе работников сферы образования. Об этом говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"Решением Калининградского областного суда в удовлетворении административных исковых требований [истца] отказать", - говорится в решении. Уточняется, что оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в течение месяца с даты составления мотивированного решения (29 октября 2021 года).
Постановлением главного санитарного врача области от 23 июля 2021 года в регионе была введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медиков. Предписывалось в срок до 20 августа привить не менее 60% от общей численности сотрудников этих сфер. Позднее в постановление вносились изменения, расширившие перечень сфер и увеличившие число прививаемых до 80% и 90% от общего количества сотрудников. При этом было принято решение о 100%-ной вакцинации учителей.
Ответственность за исполнение постановления возложили на работодателей. Директором образовательного учреждения, где работает истец, был издан приказ, в соответствии с которым работники, не представившие сертификат о вакцинации до 1 сентября 2021 года, отстранялись от педагогической деятельности без права проведения учебно-тренировочных занятий, без сохранения заработной платы и стажа работы, дающего права на ежегодный оплачиваемый отпуск. Истец считает, что постановление о вакцинации нарушает его законные права и интересы, так как препятствует занятию трудовой деятельностью и тем самым фактически принуждает к прохождению вакцинации при том, что таковая в силу действующего законодательства является добровольной.
Суд, ссылаясь на федеральное законодательство, отмечает, что в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации законом допускается назначение профилактических прививок отдельным группам граждан. "<...> постановление от 23 июня 2021 года №12 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" подлежит применению, в том числе в отношении [истца] как работника сферы образования Калининградской области, - говорится в решении Калининградского областного суда. - Данная деятельность накладывает определенные ограничения и предполагает наличие специальных требований к ее представителям, приверженность их профессиональным принципам, основополагающими из которых является обеспечение сохранности здоровья и безопасности учащихся".
"Исходя из ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, принимаемые меры борьбы, согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23.06.2021 №12, нельзя признать чрезмерными", - считает суд.
Вакцинация в регионе
По данным областного оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 8 ноября в регион поступило 552 624 комплекта доз вакцины от COVID-19. Привиты 438 200 человек, полностью завершена иммунизация у 381 011 жителя. В области действует система QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции для предприятий общепита, торгово-развлекательных и торговых центров области. Без QR-кода нельзя посещать фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры, органы госвласти. Ранее в областном правительстве сообщали, что перечень учреждений, на которые распространена система QR-кодов, будет расширяться, а период ее действия продлен до февраля 2022 года.