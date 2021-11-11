Суд признал законной обязательную вакцинацию работников сферы образования в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Калининградский областной суд отказал в удовлетворении требования тренера одной из спортшкол, просившего признать недействующим постановление главного санитарного врача области об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям ряда категорий граждан, в том числе работников сферы образования. Об этом говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Решением Калининградского областного суда в удовлетворении административных исковых требований [истца] отказать", - говорится в решении. Уточняется, что оно не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в течение месяца с даты составления мотивированного решения (29 октября 2021 года).

Постановлением главного санитарного врача области от 23 июля 2021 года в регионе была введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы транспорта, общепита, образования, торговли и медиков. Предписывалось в срок до 20 августа привить не менее 60% от общей численности сотрудников этих сфер. Позднее в постановление вносились изменения, расширившие перечень сфер и увеличившие число прививаемых до 80% и 90% от общего количества сотрудников. При этом было принято решение о 100%-ной вакцинации учителей.

Ответственность за исполнение постановления возложили на работодателей. Директором образовательного учреждения, где работает истец, был издан приказ, в соответствии с которым работники, не представившие сертификат о вакцинации до 1 сентября 2021 года, отстранялись от педагогической деятельности без права проведения учебно-тренировочных занятий, без сохранения заработной платы и стажа работы, дающего права на ежегодный оплачиваемый отпуск. Истец считает, что постановление о вакцинации нарушает его законные права и интересы, так как препятствует занятию трудовой деятельностью и тем самым фактически принуждает к прохождению вакцинации при том, что таковая в силу действующего законодательства является добровольной.