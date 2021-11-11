Финал конкурса "Студент года. Медики" пройдет в конце ноября в Югре

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Финалистами первого Всероссийского конкурса "Студент года. Медики" стали 100 студентов из 37 регионов России, финал пройдет с 26 по 30 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Об этом сообщила в четверг пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"Финалистами конкурса стали студенты-медики высших учебных заведений, которые имеют особые успехи и достижения в медицинской сфере: научные работы, исследования, статьи и патенты", - отметили в пресс-службе.

По словам председателя Российского Союза Молодежи, члена Общественной палаты РФ Павла Красноруцкого, больше всего заявок на участие поступило из Москвы, Чеченской Республики и Республики Татарстан, а самыми популярными направлениями среди участников оказались "лечебное дело", "стоматология" и "педиатрия". Красноруцкий также отметил, что студенты медицинских вузов сейчас стали очень активными и ценными участниками общественной жизни страны, добровольческих проектов, они работают в перегруженных медицинских учреждениях, помогают нуждающимся в рамках акции #МыВместе.

"Волонтеры-медики создают комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. За это ребятам огромное спасибо. И мы, конечно, должны ответить им дополнительными возможностями для самореализации, развития и коммуникаций", - отметил Красноруцкий.

Он выразил уверенность, что конкурс "Студент года. Медики" будет развиваться, в том числе и на волне объективного роста интереса к медицинским специальностям, а опыт и знания, которые приобретают участники, станут ценным дополнением к их профессиональным компетенциям.

Конкурс является специальным треком Российской национальной премии "Студент года" - совместного проекта Российского Союза Молодежи и президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он направлен на выявление и поддержку обучающихся по программам высшего медицинского образования в России.