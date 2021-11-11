В Госдуме считают, что закон об обязательных QR-кодах поможет сохранить тысячи жизней

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг сообщил , что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом требует дополнительных мер реагирования, принятие федерального закона о введении обязательных QR-кодов поможет снизить темпы распространения инфекции и спасти тысячи жизней. Такое мнение журналистам высказал первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия").

"Сейчас от коронавируса умирает более тысячи человек каждые сутки. И для меня, как медика, очевидно: если введение QR-кодов в местах массового скопления людей сбережет тысячи жизней, то такой законопроект нам нужен", - отметил Огуль.

По его словам, оперативный штаб, правительство и депутаты Госдумы сегодня работают над способами снижения темпов распространения вируса в России. "Да, отдельные меры, такие как, например, введение QR-кодов, не всегда находят поддержку среди населения. Но мы должны думать прежде всего о безопасности людей", - подчеркнул Огуль.

Он отметил, что в комитете пока не рассматривали инициативу о введении QR-кодов для входа в магазины и поездок на транспорте. "Оценивая необходимость подобных мер, мы не должны упускать из виду и тот факт, что вирус постоянно мутирует и становится опаснее. Я много лет проработал с новорожденными, мне очень тревожно, что новый штамм уже серьезно касается детей. В реанимации сейчас попадают даже 6-месячные малыши. Какие еще нужны аргументы, чтобы начать усиливать меры борьбы с мутирующим вирусом?" - отметил Огуль.

Он также подчеркнул, что остановить распространение заболевания можно только массовой вакцинацией, соблюдением масочного режима и социальной дистанции. "Если будут предложены другие меры, которые будут способствовать спаду заболеваемости, то их тоже нужно внимательно оценить и использовать", - добавил Огуль.