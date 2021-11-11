Организаторы Петербургского культурного форума не исключают его переноса на другой сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Организаторы Санкт-Петербургского международного культурного форума, который обычно проходит в ноябре, но два года подряд отменяется из-за сложной эпидемической ситуации, не исключают его переноса на более благоприятный сезон. Об этом сообщила ТАСС в четверг в Петербурге заместитель министра культуры России Алла Манилова.

"Планов нет, но размышления есть. О планах пока говорить рано, решение еще не принято", - ответила она на вопрос о возможности переноса форума на другой сезон.

Санкт-Петербургский международный культурный форум организуют правительство России, Министерство культуры России и правительство Петербурга. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был пройти 11-13 ноября, но в октябре Министерство культуры России объявило о его отмене из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. Решение приняли после консультаций с Роспотребнадзором, правительством России, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом, сообщили в ведомстве. В 2020 году из-за эпидситуации форум также отменили.