В ОП призвали разработать международный сертификат для иностранных абитуриентов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Разработка международного сертификата и унификация вступительных экзаменов для иностранцев при поступлении в высшие учебные заведения России увеличит количество иностранных студентов в стране. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию высшего образования и науки, декан факультета управления и политики МГИМО, представитель РФ в экспертном комитете ООН по государственному управлению Генри Сардарян.

"Если мы в действительности настроены наращивать экспортное образование и хотим, чтобы к нам ехало больше иностранцев, то нам нужно разрабатывать международный сертификат, который позволил бы людям в разных концах света, которые хотели бы учиться в России, не приезжать отдельно на экзамен в МГИМО, отдельно на экзамен в МГУ, отдельно в Высшую школу экономики и еще куда-то, а сдать международный сертификат и дальше посмотреть, в какой университет они могут поступить", - сказал Сардарян в ходе общественных слушаний на тему "Проблемы обеспечения национальной безопасности и сопровождения иностранных студентов" в ОП РФ.

По его словам, сложность поступления в российские вузы для иностранных граждан отталкивает большое количество людей, которые готовы приехать и учиться в России.

"Если вы хотите поступить в любой европейский университет, вы сдаете международные экзамены <…> и можете результат этого экзамена отправить в 30 университетов по всей Европе, получить от кого-то из них ответ, что вы поступили, оплатить обучение и поехать туда на учебу", - добавил Сардарян.