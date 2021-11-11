Платформа "Сферум" запустила онлайн-консультации для педагогов на тему кибербуллинга

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Цифровая образовательная платформа "Сферум" совместно с онлайн-ресурсом психологической поддержки работников образовательной сферы "Вариант" запустила бесплатные психологические онлайн-консультации для педагогов на тему кибербуллинга. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе платформы.

"Информационно-коммуникационная платформа "Сферум" в День борьбы с кибербуллингом совместно с онлайн-ресурсом психологической поддержки работников сферы образования "Вариант" запускает бесплатные и анонимные консультации для учителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что педагоги могут оставить заявки на консультации на сайте платформы. После этого будет назначена онлайн-встреча с психологом, который поможет учителю найти выход из трудных и стрессовых ситуаций, определить, как справиться с травлей или другими формами повышенной психологической нагрузки и помочь с этим своим ученикам, а также сделать взаимодействие всех участников образовательного процесса более комфортным и продуктивным.

"В цифровом мире педагоги и их подопечные часто сталкиваются с новыми вызовами и проблемами, требующими поддержки со стороны профильных специалистов. Мы рады предоставить учителям возможность получить на нашей платформе консультацию эксперта, обсудить сложные вопросы, подумать о возможных путях решения проблем, возникающих в классе между детьми или у самих педагогов в цифровом пространстве", - заявил генеральный директор "Цифрового образования" (компания-разработчик "Сферума") Рубен Акопов, слова которого приводятся в сообщении.

"Сферум" запущен 31 марта 2021 года, сегодня количество его пользователей превысило 1 млн 800 тыс. человек. Платформа является частью цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры в соответствии с постановлением правительства РФ.