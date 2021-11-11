В Татарстане разработают единый QR-код для граждан с медотводом от вакцинации

КАЗАНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Единый QR-код для людей с медицинским отводом от вакцинации от коронавирусной инфекции будет внедрен в Татарстане. Об этом сообщили в четверг в региональном оперштабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"На базе Министерства здравоохранения Республики Татарстан разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медицинский отвод от вакцинации", - сообщили в оперштабе.

В Татарстане 6 ноября объявили, что через две недели планируется ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, перевозка в общественном транспорте лиц старше 18 лет будет осуществляться только при наличии QR-кода или справки о медотводе. Кроме того, планируется приостановить действие транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе. Постановление кабинета министров Татарстана с разъяснением деталей пока не опубликовано. Также пока оперштаб региона не анонсировал брифинг о кодах в общественном транспорте.

С 11 октября в республике введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение ресторанов возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. С 30 октября до улучшения эпидситуации в Татарстане введен запрет на оказание услуг общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Исключением стали заведения на территориях автовокзалов, вокзалов, аэропортов, дорожного сервиса за пределами населенных пунктов.

На 11 ноября в Татарстане зарегистрировано 33 147 случаев COVID-19, в том числе 249 человек заразились за последние сутки. Выздоровели за весь период 26 429 человек, в том числе 188 - за минувшие сутки. Всего вакцинированы 1 758 303 человека (прирост за сутки составил 25 132), из них 1 165 897 привиты вторым компонентом.