В Москве запустили онлайн-проект против буллинга

"Одиннадцатого ноября, в День борьбы с кибербуллингом, на портале "Школа. Москва" стартовал спецпроект против травли. Что такое буллинг, как отличить его от конфликта, как дать отпор обидчику законными методами, где получить профессиональную помощь, а также какие меры помогут предотвратить травлю - ответы на эти и многие другие важные вопросы теперь можно найти в одном месте", - говорится в сообщении.

По словам руководитель PR-службы департамента образования и науки Москвы Натальи Цымбаленко, по статистике, каждый третий школьник сталкивается с проблемой буллинга - одни становятся жертвами, другие - агрессорами.

"Зачастую ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как с ней справиться, куда обратиться за помощью. Именно поэтому мы объединили знания и умения профессионалов своего дела на одном сайте. Совместно с профильными НКО и социально ответственными организациями из бизнес-сообщества департамент образования и науки города Москвы и департамент социальной защиты населения выступили инициаторами создания такого портала - единого "входного окна", в котором будет аккумулирован полезный опыт специалистов, собраны ответы на самые важные вопросы, советы психологов, различные тесты и тренинги, а также контакты организаций, которые помогают в трудной ситуации", -сказала Цымбаленко.

Сайт разделен на несколько блоков: "Теория", "Я - ученик", "Я - родитель" и "Я - учитель", где на доступном языке в различных форматах представлены статьи, памятки, инструкции, советы, видеоролики, подборки, онлайн-тесты и другая информация, рассматривающая проблему буллинга с разных ракурсов. Дети узнают, как распознать реальную опасность травли, как обратиться за помощью. Родители и учителя получат профессиональные советы психологов и других специалистов о том, как и когда правильно вмешаться, как защитить ребенка и вернуть здоровую атмосферу в классе. Отдельный блок посвящен юридическим аспектам проблемы и действиям в правовом поле. Помимо этого, на сайте собраны реальные истории людей и известных личностей, которые также подверглись буллингу, но смогли справиться с ситуацией.