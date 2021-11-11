В школах и колледжах Тюменской области продлили дистанционное обучение до 20 ноября

ТЮМЕНЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Дистанционный режим обучения для школьников с 5-го по 11-й класс и студентов колледжей Тюменской области продлили еще на неделю - до 20 ноября. Об этом журналистам сообщили в четверг в региональном оперативном штабе.

"В Тюменской области по 20 ноября продлено дистанционное обучение в школах для учащихся 5-11 (12) классов, средних специальных, профессиональных учебных заведений, а также в учреждениях дополнительного образования и спортивной подготовки", - говорится в сообщении.

Указывается, что дети из малоимущих семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья получат продуктовые наборы.

Ранее замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер сообщал о том, что 5-11-е классы средних школ, учреждения среднего профессионального образования, вузы и учреждения допобразования на период с 8 по 13 ноября переводят на дистанционное обучение.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 346 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 74 577 случаев, выздоровели 59 517 человек. Полный курс вакцинации прошли 677 084. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета в регионе находится на уровне 54,8%.