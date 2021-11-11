Лицеисты с Северного Кавказа стали победителями первого IT-хакатона среди СУНЦев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Учащиеся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) Северо-Кавказского федерального университета победили в первом в России IT-хакатоне среди СУНЦев. Школьники попадут на стажировку в IT-компанию, сообщили ТАСС организаторы в четверг.

"Первое место по итогам хакатона заняла команда СУНЦа Северо-Кавказского федерального университета, второе - команда IT-лицея Казанского федерального университета и на третьем месте - представители Академической гимназии СпбГУ. <…> Две команды приглашены на бесплатную стажировку в компании "Контур" и "Точка", которые стали партнерами Всероссийского хакатона. На стажировку в "Контур" пригласили команду из Санкт-Петербурга с IT-проектом "Сайт скорой детской медицинской помощи". С "Точкой" продолжат сотрудничество лицеисты Северного Кавказа, которые работали над мобильным приложением "Сервис для планирования расписания встреч менеджеров и клиентов", - сказали организаторы.

Под руководством менторов из числа сотрудников действующих IT-компаний лицеисты создавали свои проекты. Им были предложены реальные задачи российского IT-сектора. Следующий хакатон пройдет летом 2022 года в Екатеринбурге, принять участие в нем смогут все школьники в возрасте от 10 до 17 лет.

"Всероссийский хакатон "Хочу в IT" - максимально практикоориентированный проект. Стажировка позволит детям сделать осознанный профессиональный выбор перед поступлением в университет", - приводят в пресс-службе слова основателя Детского IT-лагеря INNOCAMP Марата Рамазанова.

С 1 по 7 ноября около 100 лицеистов из всех СУНЦев России приняли участие во Всероссийском хакатоне "Хочу в IT", который впервые прошел в Екатеринбурге. Организаторами образовательного проекта выступили СУНЦ УрФУ и Детский IT-лагерь INNOCAMP.