Отсрочка от армии для студентов стройотрасли ДФО и АЗРФ позволит сократить дефицит кадров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Отсрочка от армии для выпускников строительных факультетов учреждений среднего профессионального образования (СПО) в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ (АЗРФ) позволит повысить привлекательность этих профессий, увеличить количество молодых специалистов и сократить дефицит кадров, следует из представленной на общественных слушаниях по обсуждению проекта стратегии развития строительной отрасли в Общественной палате РФ презентации генерального директора ассоциации "Сахалинстрой" Валерия Мозолевского.

"Добиться принятия положения об отсрочке от призыва в действующую армию выпускников строительных специальных учреждений СПО в ДФО и Арктике на срок не менее пяти лет при заключении ими трудовых договоров со строительными компаниями этих субъектов. Срок действия этого положения предлагаем установить 10 лет", - сказано в презентации.

По мнению Мозолевского, возможность получить отсрочку от армии может привлечь выпускников 9-х классов школ на Дальний Восток и Арктику, что позволит обеспечить приток молодых специалистов на стройки. Согласно данным презентации, только на стройки регионов ДФО может быть привлечено не менее 10 тыс. специалистов, а с 2025 года - более 20 тыс. квалифицированных рабочих ежегодно. Кроме того, эта мера будет стимулировать работодателей участвовать в подготовке студентов на всем протяжении их обучения, вплоть до перевода их на вечернее или удаленное обучение.

Также необходимо до 2024 года вдвое увеличить количество мест для обучающихся на строительных специальностях в учреждениях СПО, обеспечить их современной учебно-производственной базой и расширить перечень профессий, по которым идет подготовка.

Среди представленных Мозолевским предложений также создание условий для обучения, получения практических навыков и повышения квалификации иностранных рабочих.