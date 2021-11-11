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Отсрочка от армии для студентов стройотрасли ДФО и АЗРФ позволит сократить дефицит кадров

Отсрочку от призыва для выпускников строительных специальных учреждений планируют давать не менее чем на пять лет при заключении трудовых договоров со строительными компаниями этих субъектов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Отсрочка от армии для выпускников строительных факультетов учреждений среднего профессионального образования (СПО) в регионах Дальнего Востока и Арктической зоны РФ (АЗРФ) позволит повысить привлекательность этих профессий, увеличить количество молодых специалистов и сократить дефицит кадров, следует из представленной на общественных слушаниях по обсуждению проекта стратегии развития строительной отрасли в Общественной палате РФ презентации генерального директора ассоциации "Сахалинстрой" Валерия Мозолевского.

"Добиться принятия положения об отсрочке от призыва в действующую армию выпускников строительных специальных учреждений СПО в ДФО и Арктике на срок не менее пяти лет при заключении ими трудовых договоров со строительными компаниями этих субъектов. Срок действия этого положения предлагаем установить 10 лет", - сказано в презентации.

По мнению Мозолевского, возможность получить отсрочку от армии может привлечь выпускников 9-х классов школ на Дальний Восток и Арктику, что позволит обеспечить приток молодых специалистов на стройки. Согласно данным презентации, только на стройки регионов ДФО может быть привлечено не менее 10 тыс. специалистов, а с 2025 года - более 20 тыс. квалифицированных рабочих ежегодно. Кроме того, эта мера будет стимулировать работодателей участвовать в подготовке студентов на всем протяжении их обучения, вплоть до перевода их на вечернее или удаленное обучение.

Также необходимо до 2024 года вдвое увеличить количество мест для обучающихся на строительных специальностях в учреждениях СПО, обеспечить их современной учебно-производственной базой и расширить перечень профессий, по которым идет подготовка.

Среди представленных Мозолевским предложений также создание условий для обучения, получения практических навыков и повышения квалификации иностранных рабочих.

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РоссияДальний Восток
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