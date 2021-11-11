Чечня предлагает запретить упоминание в СМИ национальности лиц, причастных к преступлениям

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Парламент Чечни в четверг принял решение внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, предлагая ввести запрет на распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Согласно пояснительной записке к проекту, законопроектом также предусматривается административная ответственность за распространение указанных сведений.

"Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности. В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва, привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды и непредсказуемым последствиям для всей страны", - говорится в документе.

По мнению его автора, председателя парламента Чечни Магомеда Даудова, введение запрета на распространение в СМИ сведений о национальной принадлежности обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.

После инцидента в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве в начале ноября, когда четверо молодых людей избили мужчину с ребенком, в СМИ стали распространять информацию, что нападавшие являются уроженцами Кавказа. Позже в ГУ МВД по Москве уточнили, что все они - уроженцы одной из стран Закавказья, а трое получили российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров 6 ноября выступил против необоснованных нападок на жителей Кавказа в СМИ и обратился к администрации президента РФ и Госдуме с призывом "не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян".

В новость внесена правка (16:30 мск) - передается с исправлением опечатки в заголовке, верно - национальности.