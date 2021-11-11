Свердловским гостиницам могут снизить требования для получения налоговых льгот

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит вопрос о снижении требований к гостиничным комплексам для получения налоговых льгот. Это позволит компаниям высвободить денежные средства для обновления номерного фонда и инфраструктуры гостиниц, сообщили в четверг в пресс-службе законодательного органа региона.

"Предлагаемые изменения исключают ограничение по сроку ввода в эксплуатацию, но не изменяются условия по объему инвестиций, что позволит применять пониженную налоговую ставку крупным значимым инфраструктурным объектам. Высвобожденные средства налогоплательщиками планируется направить на обновление номерного фонда, систем телекоммуникаций и другой инфраструктуры гостиниц, что способствует повышению уровня сервисных и туристических услуг, а также укреплению делового имиджа Свердловской области", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, изменения планируется внести в статью закона "Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организации". Сейчас пониженная ставка в 0,5% по налогу на имущество распространяется только на гостиницы, введенные в эксплуатацию с 2016 года, объем капитальных вложений в строительство или реконструкцию каждой из которых составил более 1 млрд рублей.

Ранее руководитель уральского отделения Российского Союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщал, что по его оценкам в Свердловской области предложение на загородное размещение более чем в 10 раз ниже спроса. При этом в Екатеринбурге гостиничное хозяйство достаточно развито.